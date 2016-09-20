يواصل عشاق أجهزة شركة أبل في إجراء اختباراتهم لجهاز الشركة الجديد من طراز آيفون 7 و آيفون 7 بلس، فبعد اختبار اسقاط الجهاز من طائرة هيلوكبتر واختبار مقاومة الماء الذين نشرت عنهما وطن مؤخراً فيديوهاتٍ عدّة، جاء الدور على قياس مدى تحمل آيفون 7 بعد غمره في مشروب كوكاكولا مثلج وتركه في الفريزر لمدة 17 ساعة.

صاحب التجربة هو المدوّن التقني “تاراس ماكسيومك”، وضع الهاتف الذكي بعد غمره في الكوكاولا في الفريزر وبعد 17 ساعة خرج على شكل كتلة مثلجة. وبعد ذلك استخدم مطرقة في تكسير الثلج بلطف وقام بتشغل الهاتف فوجده يعمل ولكن سرعته أقل من المعتاد فضلاً عن شحن البطارية قد انخفض بمعدل 18 %.

وقارن تاراس صوت الهاتف المثلج بهاتف آخر فوجد أن الأخير هو أعلى صوتًا من الهاتف الذي تم تثليجه في الكوكاولا، كما لاحظ أنه عندما قام بإطفاء شاشة الهاتف وجد دوائر بنية حول الشاشة وهو ما يعني أن هناك بعض من الكوكاكولا قد تسرب داخل الهاتف.