قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدولة العربية عمرو موسى، إن أمريكا وروسيا ربما تبرمان اتفاقا شبيها باتفاقية سايكس-بيكو مطلع القرن العشرين لتقسيم دول الشرق الأوسط.

وقال موسى في لقاء مع فضائية مصرية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن وجود قوتين كبيرتين مثل روسيا وأمريكا يشجعهما على تقاسم شؤون المنطقة وإدارة العالم العربي مرة أخرى كما حصل مع بريطانيا وفرنسا عام 1916.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد دوره الرئيس باعتباره الجهاز المسؤول عن حفظ الأمن والسلام الدوليين بالأمم المتحدة، وتراجع دوره وفاعلية قراراته بعد انتهاء الحرب الباردة.

وأضاف: “قديمًا كان مجلس الأمن بمثابة حلبة تتصارع فيها قوى العالم الشرقية والغربية وكنا نتعلم من المناورات التي تحدث فيه، وكنا نستمع في شبابنا إلى جلساته عندما كان صاحب القرار الرئيس، ولكن الآن ظهرت موضة عقد المؤتمرات الدولية؛ خاصة في أزمات سوريا وليبيا واليمن وغيرها”.