ذكرت وكالة الاناضول التركية أن حجم إنفاق السياح الأجانب في تركيا وصل إلى 300 مليون دولار سنويا، على تناول وجبات الطعام الفاخرة في مدينة إسطنبول التركية، وتوفر المطاعم 550 نوعا من المأكولات.

وقال قايا دميرار، رئيس جمعية مشغلي ومستثمري المطاعم السياحية (توريد) في تركيا، إن «المطاعم المسجلة تصل إلى 110 مطعما وتستضيف 12-13 مليون سائح خلال العام الواحد معضهم من بلدان الشرق الأوسط والمتأثرين بالثقافة الغربية، وكذلك من الأميركيين والأوروبيين».

وأضاف أن تركيا لديها إمكانات جيدة في مجال الطباخين المميزين، لكنها تعاني في نفس الوقت من قلة الباحثين والمبتكرين والراغبين في تطوير هذا القطاع إلى مستويات أكبر مما عليه بالوقت الراهن.

وتحتل إسطنبول منذ مئات السنين مكانة مرموقة بين المراكز الثقافية والتاريخية والسياحية في العالم، فقد احتضنت الحضارتين البيزنطية والعثمانية إلى جانب كونها جسرا يصل جغرافيا وثقافيا بين قارتي آسيا وأوروبا.

وأصبحت المدينة في الآونة الأخيرة مركزا سياحيا هاما بالنسبة لدول الشرق الأوسط, ويشكل قطاع السياحة في تركيا دخلا مهما للاقتصاد، ويواصل تقدمه رغم الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وباتت تركيا، مقصدا للسياح الأجانب لقضاء أوقات الإجازات، والوجهة الأولى للقادمين من الدول العربية وخاصة الخليجيين.

ويزداد أعداد السائحين في تركيا خلال العطلات الرسمية وخلال فصل الصيف وفي الأعياد.

وفي السنوات الأخيرة، استقبلت تركيا أكبر معدلات وافدين إليها من البلدان العربية، فالمناظر الطبيعية والأجواء الساحلية، وعوامل الجذب المتعددة، وتعدّد مراكز التسوق، وتقارب الثقافات والعادات، أهم أسباب اختيار السائحين لها.