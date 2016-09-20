هاجم الطفل المصري محمد هيثم، الحاصل على المركز الأول في مسابقة ملتقى الشارقة للإلقاء التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات العربية المتحدة، الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في قصيدة ألفها، وانتقد فيها مواقف القرضاوي من النظام الحالي في مصر.

وأوضح الطفل أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد سماعه لهذه القصيدة، ابتسم وقال له:” أنت جبت حق الأزهر اللى مش عارفين نجيبه”، مشيرا إلي أنه التقي بالإمام الأكبر على هامش مشاركته في حفل عيد الشرطة الأخير الذى أقيم يوم 23 يناير الماضي، وقد كرمه فى المشيخة ووعده بتحقيق أمنيته وهى الالتحاق بالمدرسة العسكرية.

يذكر أن الطفل محمد هيثم البالغ من العمر 13 عاما، ألقى قصيدة بعنوان ” الشهيد” أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الشرطة الماضى، وقوبل بترحيب شديد من الحاضرين خاصة من الرئيس السيسي الذى حرص على التقاط صورة تذكارية معه هو مجموعة من الأطفال على هامش الاحتفال .