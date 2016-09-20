وجد “فيلسوف عصره” ضاحي الخلفان قائد شرطة دبي السابق حلا جذريا لعقاب سارقي أموال المصرف المركزي اليمني مطالبا بالقبض على زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بتهمة السرقة من أموال البلاد، وقطع يده عقوبة له على تلك الجريمة.

وقال الخلفان المثير للجدل في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي“تويتر” إن “سرقة الحوثي لأموال المصرف المركزي اليمني الحكم فيها بقطع يد السارق عبدالملك عبد قم”.

وأضاف ضاحي خلفان في تغريدة أخرى “اللص إذا لم يعاقب يتجرأ على الدولة…ألقوا القبض عليه واقطعوا يده”.

وقال في تغريدة ثالثة “مجرم عبد قم الحوثي ليس له إلا التأديب”.

وجاء حديث ضاحي خلفان بعد يوم واحد من قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل المصرف المركزي اليمني من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ومؤيدو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن.