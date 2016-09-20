نشر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطعاً مصوراً، أظهرَ طفلاً يبلغُ من العمرِ 17 شهراً، وهو يحدّق بفهد غاضب قبل أن ينقض عليه من وراء الباب الزجاجي، في حديقة Creation Kingdom Zoo في ولاية فرجينيا.

وظهر الطفل “غرايسون” وهو يقف خلف الزجاج ويحدّق بالفهد الذي حاول الانقضاض عليه إلا أنه عندما قفز ارتطم بالزجاج ولم يستطع الوصول إلى الصبي.

واللافت أن ردة فعل الطفل جاءت مفاجئة، إذ إنه لم يبدِ أي خوف أو ردة فعل سلبية بل بدأ يضحك ويصرخ من شدة الفرح.

ويذكر أن الطفل كان في رحلة إلى حديقة Creation Kingdom Zoo في ولاية فرجينيا- الولايات المتحدة عندما وقعت هذه الحادثة.