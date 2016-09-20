توفيت الشابة الأميركية آنا سويبي، الجمعة، بعد صراع مع سرطان المخ، أصيبت به في كانون الثاني/يناير 2015، لكن المفارقة أن وفاتها جاءت قبل يوم واحد من حفل زفافها.

لم تستسلم هذه الشابة البالغة من العمر 25 عاما، للمرض، فبعد شهر من معرفتها أنها لن تبقى على قيد الحياة أكثر من ثلاث سنوات، قررت الانضمام إلى تطبيق Tinder للتعارف، علّها تصادف شريك حياتها.

وبالفعل، حصل أن التقت عبر هذا التطبيق بالشاب آندي بيل، الذي لم يدخر جهدا لمساعدتها والوقوف إلى جانبها.

وعن هذه العلاقة، تقول سويبي إنها أدركت أنها ستحطم قلبه ليس بسبب الخيانة أو الجفاء، ولكن لأنها كانت تعرف أن أيامها معدودة.

وعلى عكس ذلك، سارت الأمور بينهما على ما يرام وساندا بعضهما، وخططا لبناء علاقة طبيعية معا، وبقي بيل إلى جانبها خلال جميع حصص العلاج الكيميائي الـ12.

وبعد 10 أشهر من المواعدة، تقدم بيل للزواج من سويبي، التي ألحت بأسئلتها عما إذا كان متأكدا من طلبه، وهل سيتحمل أن يكون أرمل قبل أن يصل إلى سن الـ 30.

وفي النهاية، قررا أن يعقدا قرانهما في الـ17 من أيلول/سبتمبر 2016، وكان بيل متحمسا جدا لتقديم آنا سويبي كزوجة له.

ولكن، لم يحصل بيل على تلك الفرصة أبدا، إذ فارقت حبيبته الحياة قبل يوم من موعد الزفاف.

وقالت عائلة سويبي على فيسبوك إنها تشعر بالفخر لشجاعة سويبي وروحها التي أظهرتها طوال فترة مرضها.