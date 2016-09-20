تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف السيرة الذاتية للمثل المكسيكي “أنتوني كوين” الذي أدى شخصية المجاهد الليبي “عمر المختار”.

وبحسب الفيديو الذي نشرته قناة “متع عقلك” على يوتيوب ورصدته “وطن”، فقد تناول الفيديو حياة الممثل المكسيكي، واصفا إياه بأنه أحد اعظم عباقرة السينما عبر تاريخها.

وأوضح الفيديو أن أحد أهم الشخصيات التي أداها “كوين”هي شخصية الرجل اليوناني في فيلم “zorba the greek”، حيث أقنع العالم أجمع بانه يوناني.

وعرج الفيديو إلى دوره في فيلم “أسد الصحراء” الذي أدى فيه دور شيخ المجاهدين “عمر المختار”، وكذلك دوره في فيلم “الرسالة” الذي مثل فيه دور عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب، حيث عشقه العرب إلى حد الجنون، فيما اعتقد الكثير منهم بانه قد أسلم.

وأكد الفيديو الذي رصدته “وطن” أن “كوين” مكسيكي المولد، ولد في 21 إبريل/نيسان 1915، في مدينة “شيوايوا” بالمكسيك، من أب إيرلندي وام مكسيكية، وهو ما ساعده على أداء العديد من الشخصيات من بلدان مختلفة.

وأوضح الفيديو أن أسرته انتقلت إلى الولايات المتحدة بحثا عن العمل، فيما توفي والده بعد 5 سنوات، مشيرا أن “كوين” عاش طفولته ومراهقته فقيرا إلى ان وصل الحال بامه لأن تفكر في بيعه لأسرة غنية لتنتشله من الفقر.

وأضاف الفيديو ان “كوين” كان يعمل مع والده في جمع ثمار الجوز حتى توفي، ثم حصل على عمل بإحدى حدائق الحيوان براتب 24 دولارا أسبوعيا.

وتناول الفيديو الذي اطلعت عليه “وطن” أول أدوار “كوين” السينمائية، الذي كان في فيلم “بارول” ولعب فيه دور سجين يتم قتله من أحد زملائه بطعنة سكين، ثم قام بدور آخر في فيلم من إخراج “سيسيل دي ميل” أو “رجل السهول” في عام 1936، حيث قابل “كاترين” ابنة “سيسيل” التي تزوجها لاحقا.

وبحسب الفيديو فقد قبل “كوين” ان يعمل في ثانوية في افلام مملة، حتى جاءت فترة الخمسينات، والتي مثلت الإنطلاقة الحقيقية له في “هوليوود”، حيث مثل العام 1952 الفرصة الحقيقية له عندما شارك في فيلم “فيفا زاباتا”، لعب فيه دور شقيق الثوري المكسيكي الشهير إيميليانو” لينال اعجاب الجمهور بموهبته وقدرته الفنية العالية، ليحصل على جائزة “الاوسكار” عن أفضل دور ثانوي.

وكان الموعد الثاني لـ”كوين” مع الأوسكار عام 1956 من خلال فيلم عن الرسام الفرنسي “فان جوخ”، والذي حصل فيه على جائزة أفضل ممثل.

ثم شارك في فيلم “لورنس العرب” عام 1962، وفاز فيها الفيلم بسبع جوائز أوسكار، أما ظهوره كنجم العرب والمسلمين الاول، كان في أدائه دور عمر المختار وحمزة بن عبد المطلب في فيلمي “أسد الصحراء” و”الرسالة”.