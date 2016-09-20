أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرات للإسرائيليين من السفر للإمارات والكويت والبحرين، فضلا عن تركيا ومصر، خاصة سيناء، ومناطق أخرى في العالم خلال فترة الأعياد اليهودية الوشيكة والتي تبدأ برأس السنة العبرية وعيد الغفران وعيد المظال أو السوكوت.

ووفقا للتحذيرات التي نشرتها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي فإن الأعياد “يمكن أن تكون فترة مثالية لكل العناصر الإرهابية لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج”.

وجاء في بيان المجلس الإسرائيلي :”تعتمد تحذيرات السفر على معلومات راسخة وموثوقة، تعكس تهديدًا حقيقا، بناء على الصورة المخابراتية الخاصة بتلك الفترة.

ومن بين 193 دولة حول العالم حذر البيان الإسرائيلي من السفر إلى 44 دولة، بينها 6 دولة “معادية” يحظر القانون السفر إليها، و28 دولة كاملة، و10 تحذيرات لأقاليم ومناطق معينة في بعض الدول.

وأشار البيان إلى أن الدول المحظور السفر إليها بالمرة لوجود تهديدات ملموسة، هي إيران وأفغانستان ولبنان وليبيا والسودان والصومال وسوريا والعراق والسعودية واليمن.

وأضاف أن هناك دولا يحظر السفر إليها، بل ويجب على الإسرائيليين المتواجدين داخلها المغادرة على الفور نظرًا لتصنيفها كتهديد من الدرجة الأولى وهي “إندونيسيا والجزائر وبوركينا فاسو وجيبوتي وساحل العاج وتوجو وموريتانيا ومالي وماليزيا والنيجر وباكستان وتونس وتركيا.

كذلك حدد البيان عددا من الدول العربية كتهديد ملموس أساسي يتعين عدم السفر إليها وهي الإمارات العربية والبحرين والأردن والكويت ومصر وقطر. وهناك أيضًا تحذيرات مشددة من السفر لسيناء تحسبًا لقيام التنظيمات المتشددة بهجمات تستهدف الإسرائيليين الذين يفضلون قضاء عطلة الأعياد هناك.

وبحسب “مكتب مكافحة الإرهاب” التابع للمجلس الإسرائيلي، هناك دول ينخفض فيها مستوى التهديد، مع ذلك يحظر على الإسرائيليين السفر إلى هناك إلا للضرورة القصوى وهي أذربيجان والمغرب ونيجيريا وعمان وكينيا.

ويتصدر إقليم كشمير المناطق التي ينصح بعدم السفر إليها خلال فترة الأعياد اليهودية، ويدعو البيان الإسرائيليين لمغادرتها على الفور، وكذلك جزيرة مينداناو في الفلبين والشيشان وسيناء وشمال نيجيريا وجنوب تايلند، وشرق السنغال وشمال الكاميرون وغرب تشاد ومنطقة نيروبي والساحل في كينيا.