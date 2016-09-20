في مشهدٍ غريب، توجه مؤيدو أحد المرشحين في الإنتخابات البرلمانية الأردنية على جرافة تقدمت موكباً للسيارات، نحو مركز التصويت للإدلاء بأصواتهم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدد من أهالي لواء الطيبة بمحافظة إربد يتوجهون بواسطة جرافة للادلاء بأصواتهم الانتخابية.

وقال مصور الفيديو إنهم سوف يتوجهون للانتخابات بالجرافات والدبابات، وسط تكبيرات ودعوات للحشد للانتخابات.

وبدأت مساء الثلاثاء عمليات فرز الأصوات بالانتخابات البرلمانية في الأردن على أن تعلن النتائج النهائية خلال اليومين المقبلين.

وجاء ذلك بعد قليل من إغلاق مكاتب الاقتراع بعد أن مددت الهيئة المستقلة للانتخابات التصويت ساعةً إضافية في 15 دائرة انتخابية بسبب إقبال الناخبين على التصويت، حسبما ذكرت الهيئة.

وقد بلغ العدد النهائي للمصوتين نحو 1.5 مليون ناخب بنسبة مشاركة بلغت 36%.

من جانبها، كشفت “الهيئة المستقلة للانتخاب” عن ثماني عمليات سلب لصناديق اقتراع في البادية الوسطى، وإحالة 56 قضية مخالفة إلى المدعي العام.