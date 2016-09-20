بعد أن تقدمت النجمة العالمية أنجلينا جولي، الاثنين، رسميًا، بطلب طلاق، من زوجها براد بيت، طالبةً الحضانة الكاملة لأبنائها الستة، علّق النجم على هذا الخبر الذي أحدث ضجة إعلامية واسعة مؤكداً أنه صحيح وليس إشاعة.

وفي بيان نشرته صحيفة People الأميركية، قال بيت: “أشعر بالحزن الشديد تجاه هذا، ولكن أكثر ما يهم الآن هو رفاه أطفالنا”.

وأضاف: “أطلب من الصحافة أن تمنحني المساحة التي أستحقها، خلال هذه الفترة الصعبة”.

وقال أحد المقربين من جولي وبيت: “الطلاق سبّب لنا صدمة كبيرة. أمضيا الكثير من الوقت منفصلين هذا العام، لكنه ما زال صدمة.. لقد احتفلوا مؤخراً بذكرى زواجهما”.

وأوضح مصدر لموقع TMZ أن السبب في الطلاق هو عدم رضاء أنجلينا جولي بالطريقة التي يتعامل معها براد بيت مع الأبناء.

كما طلبت جولي في المذكرة التي قدمتها أن يكون لبراد بيت حق زيارة الأبناء فقط، ولا يكون له الحضانة الفعلية، ووضعت أنجلينا جولي تاريخ الانفصال 15 سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن الثنائي تزوجا في شهر أغسطس عام 2014، وارتبطا الثنائي عاطفيًا من عام 2004، وكان آخر ظهور لهما أمام وسائل الإعلام معًا في شهر يوليو الماضي عندما احتفلا بعيد مولد ابنيهما نوكس وفيفيان في غرب هوليوود.