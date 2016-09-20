كشف مصدر محلي في محافظة الموصل شمال العراق، الثلاثاء، أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي تجول اليوم في حي الرسالة بمحافظة الموصل.

وقالت وسائل إعلام عراقية، نقلا عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن “أبو بكر البغدادي تجول اليوم في حي الرسالة بالموصل بعد مدة طويلة من اختفائه”، مشيرة إلى أن “ظهور البغدادي في هذه المرحلة جاء بعد الفوضى والخلافات بين قادة التنظيم في محافظة الموصل، وفي ظل استعدادات الحكومة العراقية لاستعادة المدينة بمساعدة التحالف الدولي بقيادة أمريكا”.

وأضاف المصدر إن “الاضطرابات التي ضربت، اليوم، مدينة الموصل والتي يصفها تنظيم داعش بأنها عاصمة دولة الخلافة دفعت بزعيم التنظيم ابو بكر البغدادي للخروج من مخبأه ولقائه مواطنين مدنيين في حي الرسالة”، لافتا الى أن “البغدادي كان يستقل سيارة دفع رباعي بيضاء اللون وتحيطه ثلاث مركبات مدججة بالمسلحين يرتدون زيا اسودا وملثمين في ظهور هو الاول من نوعه في الموصل منذ اشهر طويلة”.

وأوضح المصدر، أن “ظهور البغدادي يعكس حجم خطورة الاضطرابات التي ضربت مدينة الموصل اليوم”، مشيرا الى أن “مفارز تنظيم داعش الاعلامية نشطت في وصف احداث الموصل اليوم بأنه مجرد تمرين تعبوي لمواجهة حالات الطوارئ في مسعى منه لطمأنة الرأي العام”.

وأكد المصدر أن “هناك شبه حظر على التجوال خاصة المركبات في اغلب احياء الموصل بالوقت الحالي وسط انتشار غير مسبوق لمسلحي التنظيم خاصة في محيط المقرات الرئيسية والدواوين التي اغلقها بقوة السلاح”.