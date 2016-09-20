أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء بدء عملية عسكرية لاستعادة الشرقاط من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم “داعش”

وتقع الشرقاط على بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب من الموصل معقل التنظيم المتشدد.

ويعتقد أن المدينة الواقعة على ضفة نهر دجلة وتحاصرها القوات العراقية والفصائل الشيعية المتحالفة معها تضم عشرات آلاف المدنيين.

وحذر مسؤولون لأشهر من وقوع كارثة إنسانية داخل المدينة حيث يعيش السكان تحت الحكم المتشدد للدولة الإسلامية ويقولون إن إمدادات الغذاء تضاءلت فضلا عن ارتفاع أسعار السلع. وفق رويترز.

وقال العبادي في رسالة بثها التلفزيون من نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن القوات العراقية ستستعيد أيضا منطقتين في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

وقال العبادي إن هذه العمليات تمهد الطريق لتطهير كل شبر من الأراضي العراقية وإن نهايتها ستكون تحرير مدينة الموصل وتحرير جميع الأراضي العراقية ونهاية تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعهد العبادي مرارا باستعادة الموصل بحلول نهاية العام وأشار قادة عراقيون إلى أن هذا قد يبدأ في النصف الثاني من شهر أكتوبر تشرين الأول.

وبعد اجتماعه مع العبادي في نيويورك يوم الاثنين عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أمله في إحراز تقدم في عملية الموصل بحلول نهاية العام.