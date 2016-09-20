دخل كادر التخصصي في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من يومه الثالث على التوالي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الناشطون مع قضية العاملين بالمستشفى، فظهرت صفحة على موقع تويتر تحمل اسم “عمال سعد” Saad Employees، ونشرت صور للعاملين في المستشفى وأطفالهم وهم يحملون لافتات مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المالية.

 

ويتبع المستشفى لـ “مجموعة سعد” التي تدير أعمالا متنوعة في الخليج وتستثمر في دول عدة حول العالم.

 

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن ملكية المجموعة تعود إلى رجل الأعمال معن الصانع، وقد انفصلت عن مجموعة القصيبي السعودية في أعقاب الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و 2009.

 

وأشارت ممرضة تعمل في المستشفى في تصريحات للوكالة، إلى أن كل الطاقم الطبي “تقريبا” يشارك في الإضراب، في حين أن العاملين في التنظيف والحراسة ذوي الرواتب الأدنى، يتسلمون مستحقاتهم، وبالتالي لم يشاركوا في الإضراب، حسب الممرضة.

 

ويظهر فيديو نشر على موقع يوتيوب اشتباكا بين المضربين عن العمل وأحد عناصر الأمن في المستشفى.

وتواجه شركات سعودية كبرى أزمات مالية حادة، وخاصة شركات المقاولات، وهو الأمر الذي يعرقل دفع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها، وتراجعت إيرادات السعودية منذ انخفاض أسعار منتصف 2014، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.