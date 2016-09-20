دخل إضراب كادر مستشفى سعد التخصصي في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من السعودية يومه الثالث على التوالي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم الثالث للإضراب في مستشفى سعد التخصصي في مبنى العيادات الساعه 8 صباحا#اضراب_موظفين_سعد4 #اضراب_موظفين_سعد5 — ataa (@ataa_36) September 20, 2016

وتفاعل الناشطون مع قضية العاملين بالمستشفى، فظهرت صفحة على موقع تويتر تحمل اسم “عمال سعد” Saad Employees، ونشرت صور للعاملين في المستشفى وأطفالهم وهم يحملون لافتات مطالبين بالحصول على مستحقاتهم المالية.

ويتبع المستشفى لـ “مجموعة سعد” التي تدير أعمالا متنوعة في الخليج وتستثمر في دول عدة حول العالم.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن ملكية المجموعة تعود إلى رجل الأعمال معن الصانع، وقد انفصلت عن مجموعة القصيبي السعودية في أعقاب الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و 2009.

وأشارت ممرضة تعمل في المستشفى في تصريحات للوكالة، إلى أن كل الطاقم الطبي “تقريبا” يشارك في الإضراب، في حين أن العاملين في التنظيف والحراسة ذوي الرواتب الأدنى، يتسلمون مستحقاتهم، وبالتالي لم يشاركوا في الإضراب، حسب الممرضة.

أين وزارة العمل من مهزلة إضراب موظفي مستشفى سعد التخصصي بالخبر لليوم الثالث بسبب تأخر رواتبهم لأربعة أشهر متواصلة!؟ pic.twitter.com/Y2IsTrBCTJ — عبدالله العلَمي (@AbdullaAlami) September 19, 2016

⁧#اضراب_موظفين_مستشفي_سعد⁩ استخدم الموظفين كأداة للضغط ع الحكومة (استعباداً) وهو النعيم بين يديه وتحت رجليه pic.twitter.com/cncYHpbtLn — Almasah Alajeebah (@AAlajeebah) August 28, 2016

ويظهر فيديو نشر على موقع يوتيوب اشتباكا بين المضربين عن العمل وأحد عناصر الأمن في المستشفى.

@Dr3o3 اللبناني والمصري قاعد يهين بالأمن السعودي وببلده ؟ وين تصير ذي #اضراب_موظفين_مستشفي_سعد — المعتصم (@m3t9m8) September 20, 2016

وتواجه شركات سعودية كبرى أزمات مالية حادة، وخاصة شركات المقاولات، وهو الأمر الذي يعرقل دفع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها، وتراجعت إيرادات السعودية منذ انخفاض أسعار النفط منتصف 2014، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.