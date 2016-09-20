علّق زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، على قرار الرئيس اليمني بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن بقوله “إن القرار جاء ضمن خطوة أمريكية لحصار الشعب اليمني” حسب قوله.

وقال “عبدالملك الحوثي” في كلمة له مساء الثلاثاء، بمناسبة ذكرى عيد الغدير، الذي يقيمه الشيعة والذكرى الثانية لـ ثورة الـ 21 من سبتمبر لاجتياح جماعته العاصمة صنعاء، إنه كان لديهم علم بأن القرار ضد البنك المركزي جاء بقرار أمريكي مؤكدا آنها خطوة تسعى للإضرار بكل الشعب اليمني.

واعتبر “الحوثي” أنهم سمحوا للبنك في صنعاء بالعمل بكل حرية ولم يتدخلوا بعمله وكان البنك يسدد رواتب كل اليمنيين بما في ذلك المنخرطين في صفوف التحالف السعودي وبينهم حراس علي محسن الأحمر وعبد ربه منصور هادي، حسب زعمه.

ودعا الحوثي من أسماهم الشعب اليمني إلى حملة تضامن مع البنك المركزي والتعاون معه بالتبرع للبنك بمبالغ بسيطة بخمسين ريال أو مائة ريال مؤكدا أن البنك سيقف ولن ينهار ويقدم درسا لمن وصفهم باللصوص الذين يسعون للإضرار بالإقتصاد اليمني.

وأصدر الرئيس اليمني قراراً مساء الأحد الماضي بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن جنوب اليمن، بعد تقارير عن نهب الحوثيين لأكثر من “450” مليار ريال على مدى العامين الماضيين.