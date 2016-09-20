تناول رواد مواقع “التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع بين أغرب خمسة مطاعم حول العالم.

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب، ورصدته “وطن”، فإن مطعم “المرحاض” في تايوان احتل المرتبة الاولي لهذا التصنيف.

وبظهر الفيديو الذي اطلعت عليه “وطن”، فإن مطعم “مانونج” الذي يعني بالصينية “المرحاض”، مصمم على شكل المراحيض والبراز، وكل شيء فيه كذلك، حيث تتخذ فيه الكراسي شكل مقاعد مرحاض بالإضافة للصحون.

ويوضح الفيديو، أن الهدف من وراء الفكرة بحسب صاحب المطعم “هي تسلية الزبون وتقديم شيء مختلف ومضحك”، مشيرا إلى أن أسعار الوجبات في المطعم منخفظة لتخدم الفكرة.

واحتل مطعم “كريستون كافيه” في العاصمة اليابانية، طوكيو المرتبة الثانية في تصنيف أغرب المطاعم على مستوى العالم، الذي قام أصحابه بإنشاءه على شكل كنيسة بكل تفاصيلها، مثل الصليب العملاق، ونوافذ الزجاج الملونة، والتصميم الذي يدمج الإنجيل والفن القوطي، وكذلك قائمة الطعام المصممة على شكل كفن وغيرها.

وجاء مطعم “أوسيانو” الواقع في أبراج رويال الشرقية، أتلنتس النخلة دبي، في المرتبة الثالثة، حيث يقوم الزبائن بتناول وجباتهم البحرية المفضلة في مطعم مصمّم كأوكواريوم كبير، حيث يحيط بهم 65 ألف نوع من الأسماك.

وحصل على المرتبة الرابعة في التصنيف، “مقهى الكوارث” في إسبانيا، حيث يقوم المطعم بافتعال هزة أرضية تبلغ 7.8 على مقياس ريختر، لإخراج الزبائن من الروتين الممل.

سلسلة مطاعم Dans Le Noir: باريس، لندن، برشلونة، سانت بطرسبوغ وكييف، المرتبة الخامسة في التصنيف، حيث تقوم الفكرة على أن يكون النادلون من العميان، وبالتالي أنت كزبون تعتمد عليهم كليا في إجلاسك وإطعامكك، حيث تهدف هذه التجربة الفريدة إلى أن تأخذ الزبائن إلى أبعاد إنسانية إضافية وغير متوقعة، وتخلق علاقات إنسانية تلغي تأثير المظهر الخارجي التي تحدد الكثير من علاقاتنا.