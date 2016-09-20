“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد- كشف الاعلامي المصري أحمد موسى عن وجود مخطط لاغتياله في نيويورك وهو الأمر الذي جعله يحجم عن الذهاب ضمن الوفد الإعلامي المرافق للسيسي.

وأشار موسى إلى أنه تلقى في الفترة الماضية العديد التهديدات بالقتل والاغتيال والتصفية، وتابع موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” بأنه يؤدي دوره ويقدم الكلام الذي يرضي ضميره وبالتالي-كما قال- لن يتراجع عن هذا الموقف تحت أي ظرف.

وأضاف موسى بأنه فوجئ بمن يقول بأنه مُنع من السفر من جهة سيادية وأن هناك من قال له بأنه شخصية غير مرغوب بتواجدها في تلك الزيارة، واصفاً هذا الكلام بالهُراء، وقال موسى :”أنا أؤدي دوري في خدمة وطني ولا أتأثر بالتهديدات من قبل “الجماعة الإرهابية”-حسب وصفه.

وأشار إلى شخص يُدعى “بهجت صابر” وهو -حسب تعبيره- أحد “المجرمين الخونة” وكان صابر قد نشر على صفحته الشخصية في فيسبوك قبل تنفيذ العملية التي كان من المقرر القيام بها في الفندق المخصص لإقامة موسى بأسلوب ركيك: “حينما ستشرق الشمس في اليوم الجديد سنة الله في خلقه بحلول أيام مش عارف دعواتكم ..الساعة الرابعة ونصف فجراً إحساس غريب عامل إحساس العريس في الليلة اللي قبل دخلته نهارك يا غبي يا أحمد موسى تنكر ده ولا لأنه يا متعلمين”.

وعلّق موسى على المنشور:”إحنا ماشيين في الطريق السليم مع بلدنا ومستعدين ندفع الضريبة دي في أي وقت النهار ده او بكرى مافيش أي مشكلة” وتابع:” ده مش حيخلينا نخاف بالعكس ده بيأكد أنو اللي احنا بنقولو بيوجع الناس دول “وأنو دفاعنا عن جيشنا وبلدنا وشعبنا–كما قال– هو الموضوع مش حاجة تانية”.