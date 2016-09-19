اشتعلت المنافسة بين أبل وسامسونج بعد إطلاق هاتف في الأسواق، فرغم المشكلة التي تعرض لها هاتف جلاكسي نوت 7، إلا أن هاتف جلاكسي d7 يبلى بلاء حسنا ويحقق مبيعات كبيرة، إذ يعد جلاكسي s7 و أهم وأفضل هاتفين في العالم متاحين في الأسواق، لكن هناك عددا من المزايا الموجود بهاتفي و 7 بلس والتي تفتقدها هواتف جلاكسي التابعة لسامسونج.

 

يتيح هاتف آيفون 7 بلس ثنائي الكاميرا لمستخدمه تقريبا بصريا X 2 و تقريبا رقميا 10x.

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يزود هاتف آيفون 7 مستخدمه بالقدرة على التحكم بشكل كامل في سماعات Airpods الذكية.

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يمتلك آيفون 7 متجر appstore الذى يزود بأفضل قبل .

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تحصل هواتف آيفون بشكل عام على تحديثات دورية ومنتظمة أكثر من هواتف .

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يأتي هاتف آيفون 7 بخيارات أكبر لذاكرة التخزين وهي 32 GB و 128 GB و 256 GB

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دعم آيفون 7 بمعالج أسرع يمكن المستخدم من أداء مهامه بسهولة.

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يتضمن هاتف آيفون 7 سماعات ستريو عالية الدقة توفر الوضوح ونقاء الصوت.

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