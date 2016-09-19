اشتعلت المنافسة بين أبل وسامسونج بعد إطلاق هاتف آيفون 7 في الأسواق، فرغم المشكلة التي تعرض لها هاتف جلاكسي نوت 7، إلا أن هاتف جلاكسي d7 يبلى بلاء حسنا ويحقق مبيعات كبيرة، إذ يعد جلاكسي s7 و آيفون 7 أهم وأفضل هاتفين في العالم متاحين في الأسواق، لكن هناك عددا من المزايا الموجود بهاتفي آيفون 7 و 7 بلس والتي تفتقدها هواتف جلاكسي التابعة لسامسونج.

يتيح هاتف آيفون 7 بلس ثنائي الكاميرا لمستخدمه تقريبا بصريا X 2 و تقريبا رقميا 10x.



يزود هاتف آيفون 7 مستخدمه بالقدرة على التحكم بشكل كامل في سماعات Airpods الذكية.

يمتلك آيفون 7 متجر appstore الذى يزود بأفضل التطبيقات قبل الأندرويد.

تحصل هواتف آيفون بشكل عام على تحديثات دورية ومنتظمة أكثر من هواتف سامسونج.

يأتي هاتف آيفون 7 بخيارات أكبر لذاكرة التخزين وهي 32 GB و 128 GB و 256 GB

دعم آيفون 7 بمعالج أسرع يمكن المستخدم من أداء مهامه بسهولة.

يتضمن هاتف آيفون 7 سماعات ستريو عالية الدقة توفر الوضوح ونقاء الصوت.