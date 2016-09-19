نشر الموقع الهندي “بولد سكاي”، تقريراً عن مكونات طبيعية تساعد في التخلص من آلام الركبة بشكل دائم، لأن تعاطى المسكنات باستمرار يمكن أن يكون ضارا للغاية، وتتضمن المكونات المطلوبة :

1 ملعقة كبيرة من الليمون و 2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم، ويتم خلطهما ببعضهما البعض، ويعد هذا العلاج طبيعيا لآلام الركبة ويكون فعالا جدا في القضاء على أعراض الألم الدائمة عند استخدامها بشكل منتظم.

ويتم وضع هذا المكون على المنطقة المصابة في الركبة، لأنه يساعد على تحسين تدفق الدم إلى المنطقة المصابة؛ لأن مكونات هذا العلاج الطبيعي مصنوع من الليمون وزيت السمسم الذي يحتوى على المعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية العظام والعضلات وتمنع آلام الركبة نهائيا.

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