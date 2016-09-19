كشف مصدر في الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، عين “جواسيس” إيرانيين يتقنون اللغة العربية في وظائف مختلفة بمراكز دبلوماسية عليا.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة أنباء “زيدار” الكردية المقربة من الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود البرزاني: ” أنّ جميع هؤلاء الأشخاص غير عراقيين، وتم استصدار شهادات الجنسية لهم، والأوراق المطلوبة التي تؤكد أنهم عراقيون”.

وأكد المصدر على أنّ الجعفري قام خلال فترة الستة أشهر الأخيرة بتعيين أكثر من 48 شخصاً من عناصر جهاز الأمن الإيراني “الاطلاعات” في السفارات العراقية في البلدان الأوروبية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن بعض الدول أرسلت كتباً ومراسلات إلى الخارجية العراقية، تبلّغها بأنّ دبلوماسييها متورطون بالقيام بأعمال تجسس لصالح إيران.