قالت اليوم وزيرة المالية لمياء الزريبي إن عجز ميزانية الدولة سيبلغ على الأقل مع موفى السنة 5800 مليون دينار.

وأوضحت “الزريبي” في جلسة عامة في البرلمان التونسي الإثنين، أن حصول تونس على قرض بقيمة 645 مليون دينار من البنك الافريقي للتنمية سيخصص للتقليص من عجز ميزانية الدولة في وقت ينتظر فيه أن يوجه هذا القرض لتنفيذ إصلاحات في القطاع المالي حسب وثيقة شرح الأسباب التي تقدمت بها الحكومة.

وأكدت “الزريبي” أن تونس في حاجة لتعبئة 2،3 مليار دينار خلال الأشهر القليلة المتبقية من سنة 2016 عن طريق الإقتراض الخارجي في وقت تشهد فيه ميزانية الدولة ضغوطا كبيرة.