أكدت أنابيلا هلال مقدمة برنامج آراب آيدول في مواسمه الثلاثة السابقة أنها اتّخذت قرارها النهائي بترك البرنامج، ولن تلتفت إلى الوراء من جديد، لذا لا يهمّها بتاتاً كل ما يُنشر من أخبار عن ذلك الأمر.

وخلال الأيام الأخيرة انتشر خبر مفاده أنّ إحدى المذيعات السعوديات قامت بكاستينغ خاص من أجل تقديم الموسم الجديد من برنامج أراب آيدول الذي كانت تقدّمه أنابيلا هلال.

واللافت أنّ هذه المذيعة الجديدة تشبه إلى حدّ ما الفنانة ميريام فارس لذا انتشر الخبر تحت عنوان “شبيهة ميريام فارس هي بديلة أنابيلا هلال”.

لكن أنابيلا تقول في تصريح لمجلة نواعم أنّ هناك مفاوضات دارت بينها وبين القيّمين على برنامج أراب آيدول لكنها ترفض العودة لأنها تفضّل تقديم البرنامج منفردة وهذا ما يمنحه لها برنامج ديو المشاهير وصرّحت عن مدى استمتاعها بهذه التجربة.

واعتبرت أنّ تقديم البرنامج بمفردها يعطيها مساحة أكبر، وأردفت في حديثها مشيرة إلى أنّها منهمكة حالياً في التحضير للموسم الجديد من ديو المشاهير.