أثارت النجمة “جيسي جراف” الجدل بعد أن قدمت بعض العروض الاستعراضية، والتي تضمنت حركات من “الكونج فو” وهي ترتدى فستان سهرة وحذاء “كعب عالي”، أثناء حضورها الحفل الـ68 لجوائز الـ”Emmy awards”، مما كان سيتسبب في سقوطها أكثر من مرة.

وتداول الكثير من رواد فيس بوك فيديو يظهر “جراف” وهي تقوم بحركة دوران كاملة، مشيدين بجراءتها في تنفيذ هذه الحركة الخطرة وهي بملابس غير ملائمة، فيما رأى البعض أن ما قامت به كان بدافع لفت النظر إليها فقط وسط كم النجوم الكبير الذي حضر الحفل.

و”جراف” هي ممثلة استعراضية تبلغ من العمر 32 عاما، وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية.