أعلن تنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم “داعش” والمصنف على قوائم الارهاب العالمي مسؤوليته عن العملية التي وقعت داخل موقع تجاري في ولاية مينيسوتا الأمريكية, لافتاً إلى أن منفذ هجوم الطعن مساء الأحد، كان “مجندا بالخلافة”.

ويُشار إلى أن البيان الذي أصدره التنظيم عبر ذراعه الإعلامية “وكالة أعماق” يتبع نفس نمط تصريحات وسائل الإعلام ذات الصلة بداعش عندما يعلن التنظيم عن مسؤوليته عن هجمات أو أعمال قام بها أفراد في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.

ويُذكر حسب سي إن إن أن شهود عيان كانوا موجودين داخل المجمع التجاري قالوا إن المهاجم ذكر “الله” وسأل على الأقل شخصا واحدا إن كان مسلما قبل أن يهاجمه. وقُتل المهاجم على أيدي رجال الأمن الذين استجابوا للموقع، وقالت الشرطة إن الهجوم أسقط ثمانية جرحى