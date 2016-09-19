أعلن الاسلامية المعروف باسم “” والمصنف على قوائم العالمي مسؤوليته عن العملية التي وقعت داخل موقع تجاري في ولاية الأمريكية, لافتاً إلى أن منفذ الطعن مساء الأحد، كان “مجندا بالخلافة”.

 

ويُشار إلى أن البيان الذي أصدره التنظيم عبر ذراعه الإعلامية “وكالة أعماق” يتبع نفس نمط تصريحات وسائل الإعلام ذات الصلة بداعش عندما يعلن التنظيم عن مسؤوليته عن هجمات أو أعمال قام بها أفراد في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.

 

ويُ  حسب سي إن إن أن شهود عيان كانوا موجودين داخل المجمع التجاري قالوا إن المهاجم “الله” وسأل على الأقل شخصا واحدا إن كان مسلما قبل أن يهاجمه. وقُتل المهاجم على أيدي رجال الأمن الذين استجابوا للموقع، وقالت الشرطة إن الهجوم أسقط ثمانية جرحى