تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمعلم سعودي يقوم بتمزيق أحد الكتب المدرسية لاحتوائه على صور فتيات في صفحاته الداخلية.

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، قيام المعلم وهو يقول “هذه كتبكم يا وزارة التعليم”، ثم يقوم بقطع الصفحة التي تحتوي على الصورة، طالبا من جميع طلبة الفصل بقطعها من الكتاب أيضا.

من جانبهم، أطلق ناشطون سعوديون هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم”، استنكروا من خلاله ما فعله المعلم.

وغرد “د.سلمان” عبر الهاشتاج قائلا: ” طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية، الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً”.

#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم

طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية،الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً — د.سلمان ™ (@AHaoi) September 19, 2016

أما المغردة “غادة العلي” فغردت مستنكرة بالقول: ” من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .”

من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم — غادة العلي (@Ghada_AlAli) September 19, 2016

من جهته قال المغرد “أحمد” قائلا: ” يبدو ان داعش اقوى مما تصورت، الظاهر انه كل بيت فيه داعشي.”

#معلم_يمزق_كتب_وزاره_التعليم يبدو ان داعش اقوى مما تصورت، الظاهر انه كل بيت فيه داعشي.. — أحمد (@aassadi1) September 19, 2016

وعلق المغرد “عبد الله” قائلا: ” “هوس وجنون وفوبيا المرأة عند بعض الحيوانات البشرية تتجسد في هذا المعلم “.