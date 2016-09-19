تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لمعلم سعودي يقوم بتمزيق أحد الكتب المدرسية لاحتوائه على صور في صفحاته الداخلية.

 

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، قيام المعلم وهو يقول “هذه كتبكم يا وزارة التعليم”، ثم يقوم بقطع الصفحة التي تحتوي على الصورة، طالبا من جميع طلبة الفصل بقطعها من الكتاب أيضا.

من جانبهم، أطلق ناشطون سعوديون هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: ” #معلم_يمزق__وزاره_التعليم”، استنكروا من خلاله ما فعله المعلم.

وغرد “د.سلمان” عبر الهاشتاج قائلا: ” طالبنا بتغيير المناهج والغاء الحشو الديني وتقوية المناهج العلمية، الآن نطالب بمراقبة المعلمين يبدو تأخرنا كثيراً”.

أما المغردة “غادة العلي” فغردت مستنكرة بالقول: ” من هنا طلعت لنا اجيال تستنكر وجود المرأة في حياة المجتمع الطبيعية .”

من جهته قال المغرد “أحمد” قائلا: ” يبدو ان اقوى مما تصورت، الظاهر انه كل بيت فيه داعشي.”

وعلق المغرد “عبد الله” قائلا: ” “هوس وجنون وفوبيا المرأة عند بعض الحيوانات البشرية تتجسد في هذا المعلم “.