أقدمَ عاطلٌ وحلاقٌ مصرييْن، على اغتصاب ربة منزل، وجردوها من ملابسها داخل منزل قيد الإنشاء بقرية غرب الموهوب بالداخلة، كما قاموا بتصويرها عارية في أوضاع مخلة.

وحرّر موظف محضر بقسم شرطة الداخلة، يتهم فيه عاطل وحلاق باجتذاب زوجته ربة منزل 39 عاما، والاعتداء عليها جنسيا واغتصابها، من خلال معاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية بعد تجريدها من ملابسها وتصويرها عارية في أوضاع مخلة مستخدمين هاتف محمول.

وكشف محضر الواقعة اتهام ربة المنزل باغتصابها من الحلاق، بينما أنكر المتهمان الواقعة، وأكدا أنه تم ضبطها في وضع مخل منذ 6 أشهر مع شخص آخر بالقرية.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.