تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد المرشحين للانتخابات النيابية عن محافظة إربد، يزعم فيه أنه قام بالوضوء وقراءة الفاتحة قبل دخوله إلى الصريح الشماء “لأن التزود ببركات الصريح بالذات يسقط عنه فرض الحج مجازاً” بحسب ما ذكر.

وأضاف المرشح “يعرب العجلوني” من قائمة أهل الهمة بحسب ما تداول ناشطون، أن “العلماء عندما قاسوا المسافة بين السماء والأرض؛ أثبتوا أن مكة المكرمة في منتصف الكرة الأرضية، لكنهم أثبتوا أيضاً أن أقرب المسافات إلى رحمة السماء هي الأرض التي تقع عليها الصريح”. حسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

ومما قاله المرشح في مقطع فيديو آخر نشر على مواقع التواصل، أن كلاً من كلمة “لا إله إلا الله” و”محمد رسول الله” و”أبو بكر الصديق” و”عمر بن الخطاب” و”عثمان بن عفان” و”علي بن أبي طالب” جميعها مكونة من 12 حرفاً، مردفاً: “ما ذنبي أنا إن كان صدفة اسم قائمة أهل الهمة تساوي أيضاً 12 حرفاً؟!”.

وينتخب الاردنيون مجلس نوابهم الثامن عشر في 20 من الشهر الحالي أي غداً الثلاثاء.