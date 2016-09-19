فاجأ لاعب فريق شيفيلد وينزداي الإنكليزي، جيريمي هيلان، إدارة ناديه بتقديم طلب اعتزال كرة القدم وهو يبلغ الرابعة والعشرين من عمره فحسب، وذلك من أجل “التركيز على الدين”، وفقاً لما تداولته تقارير إعلامية في إنكلترا.

وتقدم اللاعب الفرنسي بطلب اعتزال لنادي شيفيلد وينزداي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، على الرغم من تألقه مع الفريق، حيث يحرص الجميع على مناداة لاعب خط الوسط بـ “باتريس إيفرا” الجديد وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وينتهي عقد اللاعب الشاب مع ناديه في نهاية الموسم الحالي، إذ صدمت إدارة ناديه بطلبه المفاجئ، بعدما أبلغها بأنه يعتزم الذهاب إلى المملكة العربية السعودية من أجل التفرغ للعبادة ولتعلم الدين الإسلامي، وأن محادثات بينه وبين ناديه مستمرة بشأن مستقبله مع الفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن اللاعب الذي سبق أن مثل المنتخب الفرنسي تحت 19 عاما، غالبا ما يقضي الوقت بشكل كبير في مسجد مدينة “شيفيلد”، وأن لاعب خط الوسط المدافع يريد اعتزال اللعبة نهائياً في سن الـ 24 من العمر، بغية التركيز على الدين ولم يلتفت لتوجيهات زملائه في شيفيلد وينزداي، بالتخلي عن قراره ومواصلة مسيرته في اللعبة.

ووقع اللاعب جيريمي هيلان عقدا لأول مرة مع السيتي في سن 16 قادماً من فريق رين الفرنسي في عام 2008 وشارك كبديل في مباراة بكأس رابطة أندية المحترفين، ولعب على سبيل الإعارة لفرق كارلايل يونايتد، شروزبري وشيفيلد وينزداي، وانضم إلى الأخير بشكل دائم في عام 2013 ليشارك معه في 145 مباراة، كما لعب الفرنسي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ولفرهامبتون.