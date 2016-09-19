منذ ظهورها في مقطع الفيديو الذي تناوله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، لم تزل قضية الفتاة المغربية “لمياء” المسجونة في السعودية تثير التعاطف.

وفي حملة التعاطف معها، أطلق ناشطون هاشتاغا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، بعنوان: “#كلنا_لمياء”، تناولوا فيه قصتها وعبروا من خلاله عن تعاطفهم معها.

وعلق المغرد “ميدو حيدر”، عبر الهاشتاج، داعيا المغاربة لعدم السكوت عن إرجاع حقها، قائلا: ” #كلنا_لمياء حسبنا الله و نعم الوكيل اين هم شرفاء المغرب من هذه لعنة الله عليكم ان تركتم حقها يذهب بدون حساب و عقاب”.



#كلنا_لمياء حسبنا الله و نعم الوكيل اين هم شرفاء المغرب من هذه لعنة الله عليكم ان تركتم حقها يذهب بدون حساب و عقاب — ForEverYemeni (@mido_haidar) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٦

من جانبه عبر “محمد” من السعودية عن تضامنه معها بالقول: ” كل بلد فيه الصالح والطالح. لا تحكمون على شعب كامل عشان كم خنزير. انا سعودي واقولها الكلب ما يمثلنا وحسبي الله عليه المتكبر #كلنا_لمياء”.

كل بلد فيه الصالح والطالح. لا تحكمون على شعب كامل عشان كم خنزير. انا سعودي واقولها الكلب ما يمثلنا وحسبي الله عليه المتكبر #كلنا_لمياء — محمد (@sam_rynw) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٦

أما المغرد “علاشي سعيد” فقد شن هجوما عنيفا على حكام السعودية قائلا: ” آحمدي الله أنك في ضيافة خادم الحرمين الشريفين وأنك تحت ولاية أمير المؤمنين ،،!! إن الله يمهل ولا يهمل ،،! ( حكام بدون شرف)،،! #كلنا_لمياء”.

آحمدي الله أنك في ضيافة خادم الحرمين الشريفين وأنك تحت ولاية أمير المؤمنين ،،!!

إن الله يمهل ولا يهمل ،،! ( حكام بدون شرف )،،! #كلنا_لمياء — علاشي سعيد (@AllachiSaid) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٦

وكانت فتاة مغربية تدعى لمياء (22 عاما)، وجهت نداء استغاثة للملك محمد السادس، بعدما ذاقت صنوف العذاب من كفيلها السعودي، حتى حطت بها الأقدار وراء قضبان سجن في السعودية لا تعرف متى تغادره، حسب روايتها.

وبدأت الحكاية بمحادثة عبر موقع “فيسبوك” بين لمياء والرجل السعودي، اتفقا خلالها على أن تغادر إلى السعودية كي تعمل معه.

وأوضحت أنها لم تكن تعرف أنها بداية معاناة روت تفاصيلها في مقطع فيديو مسرب رصدته “وطن”،من السجن الذي انتهت إليه بعد التعذيب والاغتصاب، وفق ما تدعي.