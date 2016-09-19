دعا الكاتب السعودي الليبرالي، والمعروف بمناهضته لتدخل الدين في السياسة، ، المملكة العربية إلى الدخول في تجربة التطبيع مع ، مستندا إلى فتوى في ذلك.

 

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا رابط فتوى لإبن باز: ” أجاز الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الصلح والتطبيع مع اسرائيل،فلماذا لانجرب التطبيع؟ .. هذه هي فتوى الشيخ”.

من جانبها هاجمت المغردة “فوزية أبو خالد” ما طرحه آل الشيخ، قائلة: ” الأجدى إستفتاء القلب والعقل وواقع ذلنا عالناس علنا نحاول أن نحوله عزااا بدل الإنحدار إلى أسفل سافلين مثل الذين يخسف بهم ولايستحون”.

أما المغرد “غسان العيسى”، فغرد قائلا: ” يخوي ما عرفنالك … الدين يتداخل مع السياسة ولا لا؟ ولا يجوز ذلك اذا وافق هواك؟”.

وغرد “حيزبون” قائلا: ” عني على اساس منبع جميع فتاوي بن باز؟ توك تقول متأسلمين؟ والا الدين والفتاوي انتقاء”.، مضيفا : ” تصالح بعد مع القاعده وداعش ؟ طبعا مو حرام. تتجرأ؟