دعا الكاتب السعودي الليبرالي، والمعروف بمناهضته لتدخل الدين في السياسة، محمد آل الشيخ، المملكة العربية السعودية إلى الدخول في تجربة التطبيع مع إسرائيل، مستندا إلى فتوى ابن باز في ذلك.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا رابط فتوى لإبن باز: ” أجاز الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الصلح والتطبيع مع اسرائيل،فلماذا لانجرب التطبيع؟ .. هذه هي فتوى الشيخ”.

أجاز الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الصلح والتطبيع مع اسرائيل،فلماذا لانجرب التطبيع؟ .. هذه هي فتوى الشيخ 👇🏽https://t.co/oAOzGRkN2v — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) September 19, 2016

من جانبها هاجمت المغردة “فوزية أبو خالد” ما طرحه آل الشيخ، قائلة: ” الأجدى إستفتاء القلب والعقل وواقع ذلنا عالناس علنا نحاول أن نحوله عزااا بدل الإنحدار إلى أسفل سافلين مثل الذين يخسف بهم ولايستحون”.

@alshaikhmhmd الأجدىإستفتاءالقلب والعقل وواقع ذلناعالناس علنا نحاول أن نحوله عزااا بدل الإنحدار إلى أسفل سافلين مثل الذين يخسف بهم ولايستحون — فوزية أبوخالد (@FAbukhalid) September 19, 2016

أما المغرد “غسان العيسى”، فغرد قائلا: ” يخوي ما عرفنالك … الدين يتداخل مع السياسة ولا لا؟ ولا يجوز ذلك اذا وافق هواك؟”.

@alshaikhmhmd يخوي ما عرفنالك … الدين يتداخل مع السياسة ولا لا؟ ولا يجوز ذلك اذا وافق هواك؟ — غسان العيسى (@Ghassan_AlEssa) September 19, 2016

وغرد “حيزبون” قائلا: ” عني على اساس منبع جميع فتاوي بن باز؟ توك تقول متأسلمين؟ والا الدين والفتاوي انتقاء”.، مضيفا : ” تصالح بعد مع القاعده وداعش ؟ طبعا مو حرام. تتجرأ؟