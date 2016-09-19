عبر الممثل المصري المعارض، عمرو واكد، عن سخريته مما قام به أنصار لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة، اثناء مشاركته في اعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة بعد تكليف الكنيسة المصرية لأبنائها هناك بالمشاركة في المسيرات والاحتفالات المؤيدة للرئيس.

وقال واكد في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ده طبعا غير رجعية المشهد. يعني تحس انهم بيزفوا عريس من قبيلة المولو”.

ده طبعا غير رجعية المشهد. يعني تحس انهم بيزفوا عريس من قبيلة المولو. — Amr Waked (@amrwaked) September 19, 2016

يذكر أن قبيلة “المولو” هي من أصغر قبائل أفريقيا التي أوشكت أن تنقرض.