عبر الممثل المصري المعارض، ، عن سخريته مما قام به أنصار لرئيس المصري في الولايات المتحدة، اثناء مشاركته في اعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة بعد تكليف الكنيسة المصرية لأبنائها هناك بالمشاركة في المسيرات والاحتفالات المؤيدة للرئيس.

 

وقال واكد في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ده طبعا غير رجعية المشهد. يعني تحس انهم بيزفوا عريس من قبيلة المولو”.

يذكر أن قبيلة “المولو” هي من أصغر قبائل أفريقيا التي أوشكت أن تنقرض.