ادّعت الفتاة “جابي رودريغز”، البالغة من العمر “17 عام”، والتي تدرس في مدرسة ثانوية في واشنطن، بأنها حامل لمدة 6 شهور، لسببٍ غريب.

هذا السبب الذي دفع الفتاة لخوض مثل هذه التجربة هو عملها على دراسة تحت عنوان “Stereotypes, Rumors and Statistics”، حيث قامت بها بمشاهدة وتقييم آراء وردود فعل الناس حول الأمر، وخاصة لكونها فتاة مراهقة وغير متزوجة، وقد انتظرت الفتاة موافقة مدير المدرسة وأمها على التجربة قبل خوضها.

وبدأت “جابي” بارتداء الملابس الفضفاضة وغيرت بعض تصرفاتها وأفعالها، وتركت النادي الرياضي وقامت بربط قطعة من القماش على بطنها حتى يبدو كالمنتفخ، وكانت كل فترة تزيد من انتفاخ البطن ليبدو الأمر حقيقيًا.

وخلال ال6 شهور كانت “جابي” تسجّل جميع الملاحظات التي كانت تسمعها من الناس، ومن الأمثلة على تلك الملاحظات أنها فتاة مراهقة وغير واعية ودمرت حياتها وكيف يمكن لفتاة صغيرة أن تكون حامل وغيرهم الكثير، لتخرج بنتائج بأن الغالبية لم يقدموا لها الدعم الكافي لتجاوز محنتها.