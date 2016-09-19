أظهرت دراسة علمية محدودة أن التعرض للضوء الساطع يمكن أن يزيد مستويات هرمون الذكورة (التستوستيرون) ومن ثم يؤدي إلى درجة أكبر من الإشباع الجنسي عند الرجال الذين تتراجع الرغبة لديهم.

ووجد علماء في جامعة سيينا في إيطاليا أن استخدام صندوق ضوئي -على غرار ذلك الذي يستخدم في مكافحة الاضطراب العاطفي الموسمي- بشكل منتظم في الصباح الباكر ساعد في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال وحسن من حياتهم الجنسية.

وقال أندريا فاجيوليني الأستاذ الجامعي الذي قاد الدراسة وعرضها في مؤتمر الكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفسية والعصبية في فيينا الاثنين إن العلاج قد يكون مفيداً خلال أشهر الشتاء التي يقل فيها الضوء في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف “زيادة مستوى التستوستيرون يفسر درجة الإشباع الجنسي الأعلى.. في نصف الكرة الشمالي يتراجع إفراز الجسم من التستوستيرون تلقائياً من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى أبريل/نسيان ثم يرتفع باطراد خلال الربيع والصيف ليبلغ ذروته في أكتوبر/تشرين الأول.”

وتتأثر بتراجع الرغبة الجنسية أعداد كبيرة من الرجال بعد سن الأربعين وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 25 % من الرجال يبلغون عن هذه المشكلة.

وأجرى فاجيوليني وفريقه الدراسة على 38 رجلاً شخصت إصابتهم باضطرابات تراجع الرغبة الجنسية. وقسم الباحثون الرجال إلى مجموعتين وفروا لإحداها علاجاً بصندوق ضوئي يشع ضوءاً ساطعاً بينما تم تعديل الصندوق الضوئي الذي استخدم مع المجموعة الثانية ليصدر ضوءاً أقل.

وقال فاجيوليني “وجدنا اختلافات غير قليلة.”

وأضاف بحسب هافينغتون بوست “قبل العلاج سجلت درجة الإشباع الجنسي في المتوسط في المجموعتين نحو 2 % من 10. لكن بعد العلاج سجلت المجموعة التي تعرضت للضوء الساطع درجة إشباع جنسي بلغت نحو 6.3 في المئة. على النقيض فإن المجموعة التي تعرضت لضوء أقل سجلت درجة إشباع بلغت نحو 2.7 بعد العلاج.”