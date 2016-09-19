اعتقلت شرطة محافظة كربلاء في العراق، الأحد، شاب يبلغ من العمر 29 سنة، اغتصب طفلتين لا تتجاوز أعمارهما الخمس سنوات، بعدما رصدته كاميرات المراقبة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العقيد علاء الغانمي، في بيان له، إن “قسم مكافحة الإجرام تلقى إخبارا، بوجود طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات تعرضت لاعتداء جنسي من شخص مجهول في منطقة الأساتذة”.

وأضاف أنه “على الفور ولبشاعة الحادث ولما يمثله من خرق وحرمة للأعراف السماوية وما يشكله من خطر على السلم الأهلي والاجتماعي، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الجرائم ومفارز من شعبة الموارد البشرية اللوجستية، للبحث عن المتهم والتحري عنه وكشف غموض الحادث وملابساته.

وأوضح الغاني أنه”تم الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء الكشف الموقعي والحصول على تسجيلات فيديوية لكاميرات مراقبة تعود إلى المواطنين في مقر الحادث، تم من خلالها التعرف على الجاني وملامحه والدراجة النارية التي كان يستقلها”.

وأشار إلى أن “جهود فريق العمل أثمرت بعد التحري القياسي التمكن من الاستدلال على المتهم (غ ر ح) والقبض عليه، وهو يبلغ من العمر 29 سنة واعترف صراحة بقيامه بإزالة غشاء بكارة الطفلة من خلال وضع أصبعه في الطفلة، كما أنه اعترف بجريمة أخرى من النوع نفسه، ما يدلل على شذوذه الجنسي ومرضه النفسي”.

وشدد الغانمي على أن “المتهم أحيل إلى القضاء، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 396 ق ع لنيل جزائه العادل”.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو أخذ من كاميرا مراقبة يظهر قيام المتهم، بارتكاب جريمة اغتصاب الطفلة في الشارع بعدما استدرجها، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب.

وبحسب ما ذكرت، فإن الشاب مرتكب الجريمة كان يعمل في بسطة لبيع المشاوي وسط منطقة باب الخان التي تبعد نحو 300 متر عن منطقة مرقد الإمام العباس في كربلاء.