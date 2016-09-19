أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة سقوط طفل من بين يدي والده قبل أن يتلقفه أحد موظفي المستشفى وينقذه من الارتطام بالأرض، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ويذكر بأن ردة الفعل السريعة التي قام بها موظف الاستقبال ليوناردو أرواجو أنقذت الطفل من الإصابة بأي أذى بعد أن فقد والده السيطرة عليه وأسقطه.

وظهر والدا الطفل وعلامات الرعب تبدو عليهما بعد وقوع الحادث حيث هرعت الأم للاطمئنان على طفلها.

وقال أراجو معلقاً على الحادث “كنت أعمل على الكمبيوتر لإنهاء الإجراءات المالية للأم عندما سمعت صرخة الأب. لم أعلم كيف قفزت من مكاني لتلقف الطفل قبل أن يسقط على الأرض. أحمد الله على أنني وصلت إليه في الوقت المناسب”.

وقال والد الطفل، كارلوس إنريكي “كانت تلك مشيئة الله. كل ما أريده الآن هو أن أنسى ما حدث وأن أتمكن من تربية طفلي بطريقة سليمة”.