أكدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يولدون بحجم رأس كبير نسبياً عن غيرهم، يتمتعون بصحة أفضل ويكون لديهم علامات ذكاء بارزة عن غيرهم، حيث يحصلون على درجات علمية كبيرة.

وقد أكد الباحث “ساسكيا هاجنرس” أن فريق العمل أخضع عينة من الأفراد للمشاركة في البحث، خضعت لكثير من التحاليل الطبية الدقيقة فيما يخص “اللعاب، الدم، البول” لتوفير المعلومات الصحية الكاملة عنهم وعن أنماط حياتهم. بحسب موقع “independent” البريطاني

وقد كشفت الدراسة أن هناك حوالي 17 جينا وراثيا مسئولا عن الطفرة فى حجم الرأس تؤثر على الصحة العقلية والجسدية.

وقد اهتم الباحثون بعقد مقارنة بين عدد من الشخصيات العامة التي أبهرت العالم بذكائها ونبوغها العلمي ووجد أن حجم الجمجمة وقت ولادتهم كان كبير نسبياً ومن هذه الشخصيات ومن هذه الشخصيات: “نيوتن، الملكة اليزبيث، وليام شكسبير، مارجريت تاتشر، جورج كلوني”.

وقد أشار البحث الذي نشر في مجلة الطب النفسي إلى أن الباحثين اكتشفوا قدرات عقلية ومعرفية للرضع الذين يمتلكون حجما كبيرا للجمجمة، يذكر أن متوسط حجم الرأس يبلغ 36 سم للذكور و35 سم الإناث.