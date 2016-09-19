علق حسين امير عبد اللهيان المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية على قصف طائرات التحالف الدولي لموقع لقوات النظام السوري قائلاً إن ذلك الحادث كشف النوايا الأمريكية المبيتة أكثر فأكثر- حسب قوله- مشيراً إلى أن البيت الأبيض يقوم باي اجراء لإضعاف سوريا وتقوية الجماعات الارهابية والعصابات المسلحة عديمة المسؤولية.

ورأى عبد اللهيان أن “التواجد العسكري الاميركي في الاجواء السورية يعد انتهاكا للقانون الدولي لأنه يجري من دون موافقة الحكومة السورية”، موضحاً أنه “على روسيا الحذر من انتهاك العهود وسلوكيات اميركا الايذائية في سوريا واضاف “ان استهداف جيش يحارب الارهاب يعد بمثابة طعنة خنجر في الظهر وتقديم الدعم لداعش”.