استشهد شابان فلسطينيان، بعد ظهر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب مهند جميل الرجبي (٢١عاماً) والفتى أمير جمال الرجبي (١٧عاماً)، من مدينة الخليل بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب المسجد الإبراهيمي بالمدينة.

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وكان أعلن عن شهيد وإصابة أخر بجروح قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

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وأعلن جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع أيّا من المواطنين من دخول المنطقة والخروج منها.

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من جهته، قال موقع “0404” الإسرائيلي- المقرب من الجيش- إن جنديًا أصيب في يده بعملية الطعن قرب الحرم الإبراهيمي، فيما ذكر بيان للجيش “أن فلسطينيين حاولا طعن جنود من “حرس الحدود” قبل استهدافهم بالرصاص.

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واستشهد ثلاثة مواطنين وأخر أردني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ الجمعة الماضية.


طعن في القدس .. 

يأتي هذا التطور بعد أن اصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، صباح الإثنين، بعد طعنه ضابطين في شرطة الاحتلال في منطقة باب الساهرة في القدس المحتلة.

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وقالت مصادر عبرية ان شابا فلسطينيا اقدم على طعن ضابطين في شرطة الاحتلال في اعناقهما بمنطقة باب الساهرة، ووصفت جراح احدهما بالخطيرة والاخر متوسطة، قبل ان يطلق افراد القوة النار على الشاب ما ادى الى اصابته بجراح خطيرة جدا.

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من جهتها ذكرت الناطقة باسم شرطة الاحتلال، لوبا السمري، أن الشاب المصاب في العشرينات من عمره، وهو مقدسي من سكان حي راس العامود.

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وأوضحت أن الشرطيين المصابين هما شرطية في العشرينات من عمرها، ووصفت حالتها بالخطيرة، بينما توصف حالة الشرطي وهو في الاربعينيات من عمره بالمتوسطة، وتم نقلهما للعلاج بالمستشفيات.

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ولاحقاً اعتقلت قوات الاحتلال شقيقي منفذ عملية الطعن في القدس.
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