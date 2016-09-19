شن الكاتب السعودي تركي الشلهوب هجوما على المملكة العربية السعودية على خلفية عدم تعيين خريجي الدبلومات الصحية بالمملكة.

وكتب الشلهوب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”..” “خريجي الدبلومات الصحية، هؤلاء الشباب لهم حقّ على الدولة، كم لهم يطالبون بأبسط حقوقهم، لماذا لا تلتفتوا إليهم؟، هل معونات مصر ولبنان أهم منهم؟”.

وأضاف: “خريجي الدبلومات الصحية، دعمنا السيسي بما نستطيع وما لا نستطيع، هل عليهم أن يكونوا مصريين لتدعموهم؟، أم أن سياسة الإذلال وسيلة ناجعة لتخديرهم ؟!”.

وبحسب موقع “عيون الخليج” تواجد عدد من خريجي الدبلومات الصحية صباح الاثنين، أمام مبنى وزارة الصحة بعاصمة المملكة العربية السعودي “الرياض”، للمطالبة بإصدار قرار يقضي بتعيينهم وينهي معاناتهم التي دامت لسنوات.