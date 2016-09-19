“وطن-خاص”- كتب وعد الأحمد- تحولت حلقة من برنامج “صح النوم” الذي يقدمه الإعلامي “محمد الغيطي” على قناة LTC المصرية إلى ميدان لتبادل الشتائم والألفاظ الخارجة على الهواء مباشرة بين المحامي “نبيه الوحش” ومفتي أوستراليا الشيخ “مصطفى راشد” الذي كان جالساً في الاستوديو حينما اتصل المحامي الوحش وبادره بالهجوم قائلاً إنها ليست المرة الأولى التي تنكر فيها ما هو معلوم من الدين بالضرورة وسبق أن قلت أن “الصلاة لا لزوم لها” و”الخمر حلال” وبجواز الحج إلى جبل الطور ليصل إلى اتهامه بأنه أداة من أدوات اللوبي الغربي والصهيوني المزروعة في مصر.

وهنا رد الشيخ مصطفى راشد مهدداً:”حأدم فيك شكوى علشان انتا بتسبني على الهوا” وأضاف إذا ما قدرتش تثبت إني عميل حا أسجنك”.

وأردف:”أنا أشرف منك لازم تفهم كده” وأضاف متوجهاً للمذيع إن اتهامات المحامي الوحش كلها دون وعي ودون علم وأنه يهاجمه –أي الوحش- لأنه أخواني سلفي ويمثل فكراً مريضاً وضرب بيده على الطاولة مكرّراً تهديده: “أنا مش حاسيبك حعملّك محضر لأنك سبتني على الهوا”.