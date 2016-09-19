قالت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، إنها أحبطت عمليات إرهابية لخلايا مرتبطة بتنظيم  “”، خططت لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت عسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة.

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وذكر المتحدث باسم الداخلية السعودية، أن الشبكة التي تم القبض عليها كانت أعدت أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة بالتنسيق مع قيادات التنظيم في الخارج.

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وقال إن الداخلية ضبطت 17 شخصا بينهم امرأة وغالبيتهم سعوديون بالإضافة لفلسطيني ويمني ومصري.

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وأضاف أن الداخلية أعلنت أن هذه الخلايا العنقودية المرتبطة بتنظيم الدولة كانت تخطط لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية في المملكة وبعض علماء الدين.

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وقالت الوزارة إن التحقيقات بشأن هذه الخلية استمرت أشهرا عديدة ومحاولة ربط الكثير من المعلومات حول بعض العمليات التي وقعت خلال الأشهر السابقة ومن بينها تفجير المدينة المنورة.

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وقد ضبطت الوزارة بعض أعضاء الخلية خلال موسم وقبل القيام بأي أعمال عنف.

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