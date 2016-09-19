قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، إنها أحبطت عمليات إرهابية لخلايا مرتبطة بتنظيم “داعش”، خططت لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت عسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة.

وذكر المتحدث باسم الداخلية السعودية، أن الشبكة التي تم القبض عليها كانت أعدت أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة بالتنسيق مع قيادات التنظيم في الخارج.

وقال إن الداخلية ضبطت 17 شخصا بينهم امرأة وغالبيتهم سعوديون بالإضافة لفلسطيني ويمني ومصري.

وأضاف أن الداخلية أعلنت أن هذه الخلايا العنقودية المرتبطة بتنظيم الدولة كانت تخطط لاستهداف منشآت أمنية وعسكرية في المملكة وبعض علماء الدين.

وقالت الوزارة إن التحقيقات بشأن هذه الخلية استمرت أشهرا عديدة ومحاولة ربط الكثير من المعلومات حول بعض العمليات التي وقعت خلال الأشهر السابقة ومن بينها تفجير المدينة المنورة.

وقد ضبطت الوزارة بعض أعضاء الخلية خلال موسم الحج وقبل القيام بأي أعمال عنف.



