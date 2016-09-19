ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن صحيفة “الشرق” القطرية في القاهرة أغلقت مكتبها, في الوقت ذاته تتحدث أنباء عن إغلاق مكتب صحيفة “العرب” القطرية كذلك.

ونقلت شبكة “رصد” الإخبارية المناوئة للنظام عن “ضياء السعيد” مدير مكتب صحيفة الشرق القطرية في القاهرة، أنّ السلطات المصرية أبلغتهم رسميًا بقرار إغلاق مقر الصحيفة بالقاهرة ومنعهم من العمل رسميًا من اليوم الاثنين 19 سبتمبر/آيلول 2016.

وأضاف «السعيد»: «الخبر صحيح، ولم يصدر أي تعقيب إلى الآن من إدارة الصحيفة في قطر»، مشيرًا إلى أنه يبذل قُصارى جهده لعودة الصحيفة إلى عملها مرة أخرى.

وتابع: «خاطبنا الجهات المسؤولة في مصر وقلنا لهم إن جميع العاملين بالصحيفة مصريين، وإننا لم نفعل أي مخالفات، ولكن لم يأتي إلينا أي رد حتى الآن»، مضيفًا: «نتمنى حل المشكلة سريعا بإذن الله».

كما وصلت لشبكة «رصد» أنباء عن إغلاق مقر صحيفة العرب القطرية بالقاهرة، ولم يتسنى التأكد من صحة الخبر، وتتم محاولات للتواصل مع مدير مكتب العرب القطرية بالقاهرة للتأكد من صحة الخبر، ولم نستطع الوصول إليه حتى الآن.

وصحيفة الشرق، هي صحيفة قطرية يومية سياسية تأسست في 1 سبتمبر/آيلول 1987م، وتصدر عن دار الشرق، ولديها مقر بالقاهرة يديره الصحفي «ضياء السعيد».

وتشهدت العلاقات القطرية المصرية بعد انقلاب 2013 توترا كبيرا وسحبا للسفراء وتبادلا للتهم، واتهمت مصر قطر بدعم الإخوان المسلمين وقالت قطر أن ما حدث في مصر هو انقلاب على الرئيس الشرعي «محمد مرسي».

وكشفت مصادر عن شراء رجل الأعمال الإماراتي الشيخ «منصور بن زايد»، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة،حصة بقناة «الحياة» الفضائية وتمكنه من إدارتها والتحكم في سياستها.

ونقلت وكالة «أونا» المصرية، عن المصادر أن المستثمر الإماراتي اشترى حصة في القناة قدرت بنحو 55% من أسهمها.