أثبت خبراء الصحة أن التوت يمكن أن يقلل بشكل كبير من مشاكل القلب عند الرجال، بالإضافة إلى أهميته لهم؛ لأنه يحتوي على بعض المركبات التي تعزز الانتصاب و القدرة الإنجابية وعدد الحيوانات المنوية.

وللتوت العديد من الفوائد الصحية التي تتضمن الآتي:

1.التوت يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد الجسم على الحفاظ على الدورة الدموية الصحية، وتحافظ على الأوعية الدموية بشكل سليم، كما أن التوت يتحكم في ضغط الدم منضبطا.

2. غالبية حالات العقم عند الرجال ناتجة عن عدم القدرة على الانتصاب، في هذه الحالة فإن احتواء التوت على مركبات الفلافونويد وبعض المواد الكيميائية الحيوية الأخرى تقلل من مخاطر ضعف الانتصاب بنسبة 9%.

3. أظهرت بعض الدراسات أن التوت من الحمضيات التي تقلل الرغبة في التدخين أو الشرب، والتي تعد من العادات السيئة التي ترفع من خطر العقم .

4. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول التوت يمكن أن يقلل من مخاطر ضعف الانتصاب عند الرجال بنسبة 20% .