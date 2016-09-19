تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لأغنية “راب”، أطلقها شاب مصري يدعى “محمود”، حققت قرابة نصف مليون مشاهدة خلال أقل من يوم.

وبحسب الأغنية التي جاءت بعنوان: ” رسالة لأم الدنيا”، ورصدتها “وطن”، فإنها تصف باختصار حال الشباب المصري منذ تخرجه من مراحل التعليم المختلفة و”الكابوس” الذي يستيقظ عليه في واقع أكثر مرارة مما كان متوقعا.

وقدم الشاب المصري نفسه من خلال صفحته على “فيسبوك” التي تحظى بمتابعة 30 ألف شخص تقريبا، مؤكدا أنه ليست لديه انتماءات سياسية وأنه مجرد شاب “بيعمل أغاني راب” بحسب تعبيره.

وأعيد تسجيل الأغنية على موقع “ساوند كلاود” باسم تراك “الكابوس”، واعتبرها كثير من المتابعين من أقوى أغاني الراب المصري التي ترد على وعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشباب.

ويقول مطلع تراك “الكابوس”:

قاعد علي قهوة.. خريج جامعة،16 سنة تعليم و مستقبلي مبهم،

معنديش أدني فكرة إيه اللي ممكن يحصل بكره،

بشهادتي أياً كان تقديري أخري أشتغل ف كول سنتر،

فبحاول أجمع كورسات عشان أحشي بيها ال سي في،

أروح أقدم ف وظيفة يشترطوا خبرة سنة و اتنين!،

طب منين؟ مانا خلصت دراستي.. خدوني قهر كجندي،

سنة أو تلاتة علي حسب طاروا كده من عمري ..