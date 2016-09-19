نشر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة يوسف القرضاوي ، صورة له تجمعه بكل من خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في مقر إقامته في الدوحة.

وقال القرضاوي في تصريح له عبر صفحته على “فيس بوك”: “بين الأخوين، إسماعيل هنية، وخالد مشعل أمس.. أسأل الله أن يجمعني بهما وبكم في الأقصى”.

فيما كشف الاتحاد إن لقاء “القرضاوي” مع قادة حركة حماس، كان في “الدوحة”، ولم يذكر أي تفاصيل عن اللقاء.

كان هنية وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء السبت، بعد أدائه فريضة الحج.

وقالت حركة حماس، في تصريح صحفي، إن الزيارة تهدف لعقد لقاءات مع قيادة الحركة في الدوحة، ولفتت إلى أنه سيعود إلى غزة بعد الانتهاء من الزيارة.

وأشارت الحركة إلى أن نائب رئيس المكتب السياسى غادر قطاع غزة لأداء فريضة الحج خلال فتح معبر رفح استثنائياً للحجاج مطلع الشهر الجاري.