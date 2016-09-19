ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ” على أحمد خان رحمي” المتهم الرئيس في تفجير قنبلة نيويورك بعد إطلاقه النار على ضابط شرطة في لندين بولاية نيوجيرزي.

وأظهر تسجيل لعملية الاعتقال نشر على شبكات التواصل الاجتماعي المشتبه به ممددا على نقالة.

ولندين قريبة من منطقة إليزابيث بنيوجيرسي، حيث عثر على عبوات مشبوهة في ساعة متأخرة من الأحد.

وفتشت الشرطة منزل عائلة رحمي في إليزابيث.

وكانت الشرطة الأمريكية حددت هوية الشخص المشتبه به في انفجار السبت في منطقة تشيلسي في مانهاتن للتحقيق معه، حسبما صرح عمدة المدينة بيل دي بلاسيو.

وقالوا إن المشتبه به يدعى أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو ينحدر من أصول أفغانية ويحمل الجنسية الأمريكية.

ونشرت الشرطة في نيويورك صورة المشتبه.

وانفجرت في وقت مبكر الاثنين حقيبة تحمل على الظهر تحتوي على خمس عبوات متفجرة في منطقة إليزابيث في ولاية نيوجيرسي، عندما كان يحاول روبوت نزع فتيل قنبلة.

وحذر محققون من أن المشتبه به، الذي كان آخر عنوان معروف له في منطقة إليزابيث، قد يكون “مسلحا وخطيرا”.

وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية “أي شخص يرى هذا الرجل أو يعرف عنه شيئا، أو عن مكانه يجب أن يتصل بنا فورا.”

فتشت الشرطة في نيوجيرسي منزلا يعتقد أنه على علاقة بالعبوات المشبوهة

ولم يتضح بعد من هي الجهة التي تقف وراء العبوات التي عثر عليها في نيو جيرسي، في محطة للسكة الحديدية في إليزابيث.

وقد أصيب في انفجار نيويورك 29 شخصا. وتبين أن العبوة التي انفجرت والأخرى التي عثر عليها في منطقة قريبة، – بحسب ما قالته وسائل الإعلام – كانا إنائي طهي يعملان بالضغط ممتلئين بالشظايا.

وقال أندرو كوومو حاكم ولاية نيويورك يوم الاثنين إنه قد توجد صلة من خارج الولايات المتحدة بهجوم منهاتن. وقال مسؤولون في عطلة نهاية الأسبوع إنه لا توجد صلة مؤكدة مع جماعات إرهابية بالخارج.

وعُثر على خمس عبوات متفجرة في حقيبة داخل صندوق للقمامة بالقرب من محطة القطارات في بلدة إليزابيث، حسبما قال عمدة المدينة.

وعثر رجلان ينقبان في صندوق قمامة عن شيء قيم على الحقيبة التي تحوي القنابل.

وقال كريستيان بولويدج عمدة إليزابيث “لم يكن ذلك تفجيرا تم بمعرفة الجهات الأمنية”، وأضاف أن الانفجار وقع بينما كان روبوت يحاول نزع فتيل القنبلة بقطع سلك من أسلاكها”.

وأضاف “كانا يفتشان الحقيبة عندما وجدوا أسلاكا وتركا الحقيبة وسارا، ودخلا إلى مركز للشرطة وأبلغانا”.

الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع:

انفجرت قنبلة في مسار سباق خيري للعدو في نيوجيرسي يوم السبت، مما تسبب في إلغاء الحدث الرياضي، ولم تقع إصابات.

يوم السبت أيضا اصيب ثمانية اشخاص على الأقل في حادث طعن في مركز للتسوق في ولاية منيسوتا.

إصابة 29 شخصا في تفجير في منطقة تشيلسي في منهاتن نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرنتش السبت).

عثر على قنبلة أخرى على بعد أربع مبان من موقع الانفجار وجرى تفجيرها بمعرفة الفرق الأمنية.

عُثر على حقيبة تحتوي على عبوات يشتبه فيها في منطقة إليزابيث في نيوجيرسي في ساعة متأخرة من الأحد.

انفجرت عبوة عثر عليها في إليزابيث في ساعة مبكرة يوم الاثنين بينما حاول روبوت نزع فتيلها.