أنقذت العناية الإلهية، راكب دراجة بخارية، من الموت بأعجوبة بعد أن “دهسته” شاحنة، في تقاطع طرق مزدحم بالحركة المرورية، في الصين.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة الحادث الذي وقع في مدينة تايزهو شرقي الصين، حيث اصطدمت شاحنة بدراجة كانت تعبر شارعًا مزدحمًا، حيث كان راكب الدراجة يعبر الشارع وفجأة اصطدمت به شاحنة مسرعة فقد سائقها السيطرة عليها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، حاول راكب الدراجة تجنب الاصطدام بالشاحنة، لكن محاولته فشلت بسبب السرعة الزائدة للشاحنة، ولحسن الحظ نهض الراكب على قدميه دون أن يصاب بأي أذى بعد الحادث، ويبدو أن راكب الدراجة قفز عن دراجته لكي يتحاشى اصطدام الشاحنة في الوقت المناسب.