قالت صحيفة “عكاظ” السعودية إن الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري قائد ميليشيا “الحشد الشعبي” وضع خطة لمحاصرة المناطق السنية في نينوى للسيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا، خصوصا المناطق ذات الأغلبية الشيعية المحاذية للحدود.

وأفصحت مصادر عراقية مطلعة أن هذه الخطة وضعت بعد صعوبات واجهها الحشد بشأن المشاركة في تحرير الموصل، إذ سمحت الولايات المتحدة بمشاركة فصائل مختارة من الحشد في معركة الموصل على غرار مشاركتها في معركة تحرير الفلوجة على أن تمنع قوات الحشد من دخول المدينة وتتولى الحماية من الخارج.