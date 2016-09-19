نشرت وزارة الخارجية الأميركية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، يظهر فيه قيام القوات العراقية بتأمين الحماية للحجاج العراقيين خلال رحلتهم من وإلى مكة لأداء مناسك الحج العام الجاري.

وقالت الخارجية الأميركية في تغريدتها على صفحتها الناطقة باللغة العربية على “تويتر” ورصدتها “وطن”: “توجه عدد من الحجاج العراقيين من مناطق محررة من تنظيم داعش إلى مكة لتأدية مناسك الحج هذا العام. شاهدوا بماذا دعوا؟”

توجه عدد من الحجاج العراقيين من مناطق محررة من تنظيم داعش إلى #مكة لتأدية مناسك الحج هذا العام. شاهدوا بماذا دعوا؟ pic.twitter.com/DdK69GaXVz — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) September 19, 2016

وبحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، تظهر سيدة عراقية ممن أدوا مناسك الحج وهي تنتقد تنظيم “داعش” الذي وصفته بالسرطان، قائلة إن التنظيم “شتتنا وأخذو اموالنا ذبحوا وسجنوا أولادنا”، متمنية من الجيش العراقي أن يقضي عليهم وينتقم منهم”.

وأضافت أن “داعش ليسوا من المسلمين وانما يختبئون بالإسلام”، وفق قولها.