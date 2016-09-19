هاجم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نظيره الإيراني محمد جواد ظريف مستنكراً تصريحاته التي قال فيها إنه “ليس لدى طهران معركة لتخوضها مع السعودية، وأنه لا نتوقع ولا نرغب في دفع السعودية خارج هذه المنطقة لأنها لاعبا هاما، ولسوء الحظ السعوديون كان لديهم وهم يدعمه حلفاؤهم الغربيون أن بإمكانهم إخراج طهران من المعادلة في المنطقة”.

وقال الجبير، في لقائه مع قناة “cnn”، الأمريكية إن تصريحات “ظريف كوميدية، إذ أن وزير خارجية لبلد مسؤول بمفرده عن التسبب بالأذى في المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية يمكن أن يقول هذا “، مشددًا على أن السعودية لم يكن لديها أي نوايا عدائية تجاه إيران، ولم تحاول استغلال الطائفية في إيران واستغلال الأقليات، ولم تقم باغتيال الدبلوماسيين الإيرانيين أو تفجير السفارات الإيرانية ولم تهرب المتفجرات لإيران ولم تزرع خلايا إرهابية داخل إيران.

وأضاف “الجبير”، أن اتهام السعودية بالتراخي أو التواطؤ أمام الإرهاب غير مسؤول، فإيران هي التي أنشأت حزب الله في لبنان المنظمة الإرهابية الأولى في العالم، وتقاتل من أجل إبقاء دكتاتور وحشي في السلطة مسؤول عن قتل ثلاثمائة ألف سوري وتشريد اثني عشر مليوناً، وهي التي حشدت المليشيات الطائفية من العراق وأفغانستان وباكستان من أجل دعم هذا الديكتاتور، وليست السعودية.

وتابع: “نريد علاقات جيدة مع إيران، فإيران جارتنا، هم جيراننا منذ خمسة آلاف عام وسيبقون جيراننا خلال الخمسة آلاف عام المقبلة، فذلك واقع جغرافي، ولكن الجيران عليهم العيش بناء على مبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين”.

وشهدت العلاقات بين السعودية وإيران أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 كانون الثاني 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، وإضرام النار فيهما؛ احتجاجاً على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 مداناً بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.