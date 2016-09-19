هاجم وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني مستنكراً تصريحاته التي قال فيها إنه “ليس لدى طهران معركة لتخوضها مع ، وأنه لا نتوقع ولا نرغب في دفع خارج هذه المنطقة لأنها لاعبا هاما، ولسوء الحظ السعوديون كان لديهم وهم يدعمه حلفاؤهم الغربيون أن بإمكانهم إخراج طهران من المعادلة في المنطقة”.

 

وقال الجبير، في لقائه مع قناة “cnn”، الأمريكية إن تصريحات “ظريف كوميدية، إذ أن وزير خارجية لبلد مسؤول بمفرده عن التسبب بالأذى في المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية يمكن أن يقول هذا “، مشددًا على أن السعودية لم يكن لديها أي نوايا عدائية تجاه إيران، ولم تحاول استغلال في إيران واستغلال الأقليات، ولم تقم باغتيال الدبلوماسيين الإيرانيين أو تفجير السفارات الإيرانية ولم تهرب المتفجرات لإيران ولم تزرع خلايا إرهابية داخل إيران.

 

 

وأضاف “الجبير”، أن اتهام السعودية بالتراخي أو التواطؤ أمام الإرهاب غير مسؤول، فإيران هي التي أنشأت في لبنان المنظمة الإرهابية الأولى في العالم، وتقاتل من أجل إبقاء دكتاتور وحشي في السلطة مسؤول عن ثلاثمائة ألف سوري وتشريد اثني عشر مليوناً، وهي التي حشدت المليشيات الطائفية من وأفغانستان وباكستان من أجل دعم هذا الديكتاتور، وليست السعودية.

 

وتابع: “نريد علاقات جيدة مع إيران، فإيران جارتنا، هم جيراننا منذ خمسة آلاف عام وسيبقون جيراننا خلال الخمسة آلاف عام المقبلة، فذلك واقع جغرافي، ولكن الجيران عليهم العيش بناء على مبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين”.

 

وشهدت العلاقات بين السعودية وإيران أزمة حادة، عقب إعلان في 3 كانون الثاني 2016 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، وإضرام النار فيهما؛ احتجاجاً على إعدام لرجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 مداناً بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.